Энергетики раскрыли затраты на бесплатную газификацию для россиян

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Пуск газа в селе Просвет. Курганская область. 21.03.2014, газпром, газоснабжение, газификация россии
Газификацией займется «Газпром» Фото:

Программа газификации оценивается примерно в 2 трлн рублей. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач.

«Россия в среднем газифицирована на 70%. Считается, что технически максимально это можно сделать только на 82%. Такой процент должен быть достигнут к 2030 году в соответствии с поручением президента. Программа оценивается приблизительно в 2 триллиона рублей», — сообщил Гривач «Национальной службе новостей». Так он прокомментировал поправки о бесплатном подключении населения к газу, которые приняли в Госдуме.

«Планы хороши, но их еще надо выполнить, это зависит от многих игроков, от слаженности работы всех участников цепочки», — считает Гривач. Он отметил, что раньше деньги на газификацию искали власти регионов, а теперь этим будет заниматься «Газпром» и его дочерние предприятия. «Они получают статус регионального оператора газификации и будут отвечать за строительство сетей», — сказал Гривач.

Ранее в Госдуме приняли закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении жилых домов к газу. Первый этап проведут до 2023 года, а второй — до 2030 года. По словам руководителя фракции ЕР Сергея Неверова, президент РФ Владимир Путин поставил задачу подводить газ бесплатно, чтобы люди не платили за это.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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