На Урале назвали среднюю сумму кредита для покупки автомобиля

Жители Урала чаще всего берут кредиты на иномарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители регионов УрФО за I квартал 2021 года в среднем брали 779 тысяч рублей на покупку автомобиля. Как рассказали URA.RU в пресс-службе РГС Банка (банка для автомобилистов), по состоянию на 31 марта кредитный портфель в регионе превысил 6,9 млрд рублей, а рост составил 21%.

«Средняя сумма автокредита в РГС Банке, оформленного в УрФО в I квартале 2021 года, составила 779 тыс. руб. рублей сроком на 4 года и 11 месяцев. 982 тыс. рублей — на новую машину и 620 тыс. рублей — на авто с пробегом. Наиболее популярными моделями, оформляемыми в кредит, стали: Hyundai, Kia, Lada — среди новых машин и Kia, Toyota, Lada — среди подержанных автомобилей», — сообщили в пресс-службе РГС Банка.

Наиболее значимые результаты банк показал в сфере автокредитования — портфель в этом направлении вырос на 28%, до 5,1 млрд рублей. Общее количество средств на счетах клиентов из УрФО составило 2,2 млрд рублей.

Увеличению объема автокредитования послужило развитие продуктовой линейки для целевой аудитории банка. Клиенты получили возможность купить автомобиль Geely с помощью субсидирования ставки производителем. Автовладельцам предлагают широкий спектр кредитования, в зависимости от потребностей.

«Автовладелец может получить финансирование практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, на покупку транспорта у дилера и у частного лица. Покупатель вправе выбрать, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог или оформлять страхование», — рассказывают в пресс-службе РГС Банка.

Сеть банка представлена 86 точками продаж во всех регионах УрФО. Сейчас РГС Банк продолжает трансформацию банковской региональной сети в направлении «легких» беcкассовых офисов обслуживания, а также открыл курьерскую доставку дебетовых и «Дорожных» карт с бесплатным тест-драйвом и повышенным кешбэком в категории «Авто».