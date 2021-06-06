В ХМАО предлагают изменить схему выборов мэров

Законодательную инициативу ЛДПР рассмотрят на следующем заседании думы ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Думе ХМАО предлагают поддержать законодательную инициативу по наделению политических партий возможностью выдвижения кандидатов на пост глав муниципалитетов. Об этом URA.RU сообщил лидер фракции ЛДПР в окружном парламенте Виктор Сысун.

Эту идею он объяснил недавним опытом выборов мэра Сургута, где всю процедуру пришлось перезапускать заново. Комиссия не смогла найти двух кандидатов, которые бы прошли отборочное сито и были допущены к обсуждению предвыборных программ перед депутатами гордумы. «Парламентские политические партии также могут являться субъектами выдвижения кандидатов, равно как и самовыдвиженцы. Но мы предлагаем, чтобы представители партий, при наличии правильно оформленных документов, сразу проходили в заключительную часть избирательной кампании, минуя собеседование с членами конкурсной комиссии. Фактически, парламентские партии прошли уже это сито, обеспечив себе места в Государственной Думе», — считает Сысун.

В пресс-службе регионального отделения ЛДПР ХМАО URA.RU заявили, что рассмотрение вопроса ожидается на заседании окружной думы 16 июня. Политолог Александр Безделов в разговоре с журналистом агентства предположил, что законодательная инициатива югорских либерал-демократов не найдет поддержки у депутатов. «Во-первых, она ставит в неравное положение кандидатов-самовыдвиженцев и представителей партий. К тому же не в интересах парламентского большинства создавать лишнее конкурентное преимущество своим основным оппонентам в ХМАО. Так что инициатива югорского отделения ЛДПР кажется бесперспективной», — считает Безделов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО предлагали вернуть прямые выборы мэров. С инициативой о проведении референдума в избирком Нефтеюганска обратилась группа жителей.