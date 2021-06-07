07 июня 2021

Соликамские депутаты, вышедшие из ЕР, нашли себе другую партию

© Служба новостей «URA.RU»
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Политическая реклама. Челябинск, кпрф
Вышедшие из «Единой России» соликамские депутаты решили войти в ряды КПРФ Фото:

Вышедшие из рядов «Единой России» депутаты гордумы Соликамска решили вступить в КПРФ. Об этом URA.RU рассказал спикер гордумы Дмитрий Дингес — один из депутатов, вышедших из партии.

«Мы подали заявление о вступлении в партию. Трое точно пошли [в КПРФ]: я, Александр Хлызов и Евгений Гааг», — сказал Дингес. Он добавил, что окончательное решение по данным депутатам в руководстве Пермского краевого отделения КПРФ пока не принято.

Секретарь краевого комитета коммунистов Ксения Айтакова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Связаться с депутатами Хлызовым и Гааг по телефону также не удалось. Ранее источник агентства пояснил, что народные избранники в Соликамске приняли решение покинуть ЕР сразу после поражения на праймериз. Помимо указанных депутатов о таком намерении заявил Вальтер Пельц.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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