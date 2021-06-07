Соликамские депутаты, вышедшие из ЕР, нашли себе другую партию

Вышедшие из «Единой России» соликамские депутаты решили войти в ряды КПРФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вышедшие из рядов «Единой России» депутаты гордумы Соликамска решили вступить в КПРФ. Об этом URA.RU рассказал спикер гордумы Дмитрий Дингес — один из депутатов, вышедших из партии.

«Мы подали заявление о вступлении в партию. Трое точно пошли [в КПРФ]: я, Александр Хлызов и Евгений Гааг», — сказал Дингес. Он добавил, что окончательное решение по данным депутатам в руководстве Пермского краевого отделения КПРФ пока не принято.

Секретарь краевого комитета коммунистов Ксения Айтакова не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Связаться с депутатами Хлызовым и Гааг по телефону также не удалось. Ранее источник агентства пояснил, что народные избранники в Соликамске приняли решение покинуть ЕР сразу после поражения на праймериз. Помимо указанных депутатов о таком намерении заявил Вальтер Пельц.