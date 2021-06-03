Пермские инсайды: у кандидатов воруют портреты

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в Пермском крае Коллаж URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин срочно вернулся в Пермь из-за того, что президент России Владимир Путин решил пообщаться с пермской многодетной семьей. Депутата Госдумы Алексея Бурнашова пытаются перетянуть на свою сторону противники «Единой России», а у будущих депутатов украли портреты. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов».

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Губернатор вернулся в Пермь на один день

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прилетал в Пермь на несколько часов из-за президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники сообщают, что в губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 1 июня срочно вернулся в Пермь. Такое решение связано с необходимость быть в регионе, когда президент России Владимир Путин будет в прямом эфире общаться с многодетной семьей из Лысьвы. «Махонин должен был отправиться в Петербург, но вернулся в Пермь на несколько часов и потом снова улетел», — говорит инсайдер. Другой источник утверждает, что все изначально так и задумывалось. Что после поездки в Москву губернатор должен вернуться в Пермь, а вечером улететь на Петербургский международный экономический форум.

Кассина боится реванша

Новым министром образования Пермского края, говорят, может стать экс-министр Николай Карпушин. «Якобы именно он стоит за новым начальником департамента образования администрации Перми Еленой Деменевой. То есть фактически в пермском образовании уже оформилось двоевластие», — рассказывают источники. Они напоминают, что Кассина, по сути, подсидела Карпушина, когда тот был министром. И сейчас якобы намечается реванш, который почти реализован. «Контроль над отраслью в краевой столице — серьёзная победа Карпушина. Поэтому ждем увлекательную схватку», — говорят в кулуарах.

Депутата Бурнашова пытаются вытянуть из «Единой России»

Партии хотят набрать очков за счет узнаваемости депутат Госдумы Алексея Бурнашова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что беспартийному депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову поступают предложения о выдвижении в нижнюю палату парламента страны от других политических партий. Объединения активизировались после того, как стали известны результаты праймериз «Единой России», где Бурнашов занял второе место в округе, уступив депутату заксобрания края Роману Водянову. «Партии хотят получить кандидата с хорошей узнаваемостью в округе. В том же Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах люди не знают, кто такой Водянов и видели его только на плакатах», — говорит инсайдер. Он утверждает, что в случае, если Бурнашов примет предложение какой-либо из партий, то начнется настоящая война в округе. «Особенно, если это будет одна из оппозиционных, пусть и парламентских партий. Но такой вариант участия от этих политических сил стоит на последней строчке в списке возможных вариантов развития событий», — добавляет инсайдер.

Депутату нашли место

Поговаривают, что депутат Госдумы Дмитрий Сазонов целенаправленно слил свою избирательную кампанию на праймериз «Единой России». «Он показал свою лояльность тем, что снялся с одномандатного округа и заявился на заведомо проигрышный общефедеральный список», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Сазонов это мог сделать после общения с представителями вице-премьера правительства РФ, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. «Людям Трутнева и Уралкалию нужно, чтобы прошла по округу Сазонова Ирина Ивенских. Поэтому они готовы торговаться», — сообщает инсайдер. По его данным, речь может идти о переходе Сазонова в структуры, подведомственные министерству природы России.

Помощники депутата Сазонова не появляются на работе

Депутат Госдумы Дмитрий Сазонов и его помощники не появляются на рабочем месте в Перми Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Источники сообщают, что ни сам депутат Госдумы, ни его помощники в последнее время якобы практически не появляются на рабочем месте в Перми. «Кабинет Сазонова стоит пустым по несколько дней. Туда никто не заходит», — говорит инсайдер. Он утверждает, что, например, с 28 мая по 2 июня в дверь депутатского кабинета в «Доме советов» (Ленина, 51) успели засунуть пачку бумаг. «Там были письма, еще какие-то бумаги. Но конверт А4 формата смотрелся очень эпично», — говорит инсайдер.

Андрианову пристроил Самойлов

Злые языки поговаривают, что новую должность для бывшего замминистра имущественных отношений Пермского края Ольги Андриановой мог пролоббировать вице-премьер правительства края Дмитрий Самойлов. Речь идет о Госинспекции по охране объектов культурного наследия края, которую возглавила Андрианова. Слухачи называют Андрианову «совершенно несамостоятельной дамой — ее Самойлов буквально привел за ручку в ведомство». Изначально ходили разговоры, что прежнего начальника инспекции, Александра Жуковского смещают на зама, а его место займет Дмитрий Белавкин — зам Жуковского. Но в итоге Жуковского вообще убрали, пояснил источник.

У кандидатов воруют штендеры

У Ирины Форсюк похитили уже около 30 штендеров с ее портретами Скрин: читатель URA.RU

Слухачи утверждают, что будущие кандидаты в депутаты Марк Коробов и Ирина Форсюк лишились нескольких десятков штендеров со своими портретами. «У Ирины украли около 30 штендеров из 50, установленных в округе. У Марка — около десяти», — рассказал инсайдер. Он говорит, что воровство напрямую не связано с тем, что сейчас депутат гордумы Илья Лисняк вступил в открытую конфронтацию с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским из-за того, что Лисняка, Коробова и Форюск не исключают по их заявлению из партии. «Но исключать такой вариант, наверное, тоже нельзя. Может, штендеры ворует тот, кто очень любит Жириновского и не любит Лисняка», — говорит инсайдер.

Исход пермских депутатов из «Единой России» не стал неожиданным

В Соликамске обсуждают бегство соликамских депутатов из рядов «Единой России». По данным инсайдера, после поражения на праймериз мандаты на стол якобы положили не только народные избранники Евгений Гааг, Вальтер Пельц, Дмитрий Дингес (последний является спикером гордумы), но и секретарь местного отделения ЕР Александр Хлызов. И, если решение выйти из партии Дингеса якобы никак не связано с праймериз — он хотел покинуть ЕР еще в прошлом году, но тогда товарищи по партии уговорили его остаться — то остальные назвали прошедшие праймериз «шоу». «Практически, все [депутаты] уже заранее знали, какой будет итог, но тем не менее, решили попробовать. Но результаты все равно удивили. Если это не админресурс, то что? — рассуждает источник. — И это при том, что все четверо показали лучшие результаты среди коллег по благоустройству дворов в своих территориях». На днях депутаты планируют собраться и определиться с дальнейшей политической карьерой.

ФСБ устроило тотальную проверку федерального кардиоцентра

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю устроили проверку кардиоцентра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что ФСБ якобы устроило масштабную проверку в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Перми. Проверка могла носить плановый характер, но источники акцентируют внимание на нескольких странных факторах. «Во-первых, одновременно с ФСБ проверять кардиоцентр начал Минздрав РФ (говорили, что тоже планово). Во-вторых, оперативно-розыскные мероприятия проходили в течение нескольких месяцев. Беседовали с каждым лично, медперсонал был доведен до такого состояния, что у многих уже начали нервы сдавать — в прямом смысле тряслись руки», — отмечают источники. Слухачи строят догадки — что могло послужить причиной тотальной проверки. Возможно, что действия оперативников как-то связаны с многомиллионными закупками, проводившимися еще в прошлом году. Тогда, сообщалось, что медоборудование в кардиоцентр было закуплено по завышенной цене. Но, по данным инсайдера, закупка была одобрена в руководстве пермского УФАС.

Топ-медик с сомнительным прошлым строит свой бизнес

Поговаривают, что новый заместитель главного врача краевой клинической больницы Сергей Пономарев пытается построить свой бизнес на медицинском сообществе. «Он намекает многим главврачам на необходимость услышать его пожелания. В противном случае обещает сформировать негативное отношение со стороны краевой больницы и минздрава с последующим увольнением», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Пономарев — выходец из Пермского района и подобные замашки у него сформировались в период работы со скандальным экс-главой района Александром Кузнецовым. «К тому же его интересы лоббирует определенная неформальная группа, принадлежность к которой в нашей стране не принято афишировать», — добавляет инсайдер.

Пьяный врач подвел нового руководителя крупной больницы

Поговаривают, что скандал с пьяным врачом в краевой больнице имени Вагнера мог ударить по репутации главврача Руслана Кулакова. По слухам, врач-колопроктолог, которого пациенты обнаружили пьяным на рабочем месте, неоднократно злоупотреблял алкоголем на дежурстве. «Это происходило регулярно, но непонятно, почему руководство его не увольняло. Наверное, жалело. Но сейчас, после скандала, его точно уволят. Этот вопрос уже решен», — сказал источник.

Под Пермью в водоохранной зоне строят элитное жилье

По слухам, в курортном поселке Усть-Качка вовсю идет строительство элитных коттеджей в водоохранной зоне. «О строительстве местные жители уже давно указывали властям, но те делают вид, что не были не в курсе. И сейчас новый глава заявляет, что будет проведена проверка. Тогда возникает вопрос: а кто, если не местная администрация выдала разрешение на строительство объектов?» — отмечает инсайдер. По его словам, это уже не первый случай, когда нарушается природоохранное законодательство в Усть-Качке, но власти никак на это не реагируют.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.