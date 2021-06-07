В Челябинске задержан возможный виновник гибели ребенка

Обвинение предъявлено главному энергетику ЖК, где произошла трагедия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержан главный энергетик жилищного комплекса после гибели школьника от удара током. Ему предъявлено обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщается на сайте СУ СКР по Челябинской области.

«Следственными органами в порядке ст. 91 УПК РФ задержан главный энергетик, являющийся ответственным лицом, отвечающим за безопасную эксплуатацию электросетей жилого комплекса. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемого в виде домашнего ареста», — говорится на сайте.

Следствие считает, что специалист не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок, находящихся на территории жилого комплекса. Это привело к гибели ребенка. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. URA.RU писало, что 10-летний школьник был обнаружен погибшим вечером 6 июня в Тракторозаводском районе. Предварительно установлено, что ребенок погиб, схватившись за оголенный провод, лежащий на земле.