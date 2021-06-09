Тюменский драмтеатр остался без ведущего актера с Урала

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Сергей Скобелев продолжит театральную карьеру в Пскове Фото:

Ведущий актер Тюменского Большого драматического театра, курганец Сергей Скобелев, решил переехать в другой город. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил директор драмтеатра Сергей Осинцев.

«Многие уже знают, что Сергей Скобелев решил круто изменить свою жизнь, и переходит на службу в другой театр в другом городе. Мы приглашаем всех не пропустить показы спектаклей, в которых участвует Сергей Скобелев в последний раз. С нового сезона его роли будут исполнять другие актеры ТБДТ», — отметил в своей публикации Осинцев.

Он уточнил, что Скобелев был задействован в таких спектаклях, как «Ханума», «Мертвые души», «Тартюф», «Три товарища» и др. В комментариях к записи руководитель Тюменского драмтеатра добавил, что актер переезжает в Псков.

Сергей Скобелев родился в Кургане. С 1994 по 2000 годы работал в Курганском театре драмы. В 2000 году он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и вошел в труппу Тюменского драматического театра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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