09 июня 2021
08 июня 2021

Главный советник Зюганова собрался идти в Госдуму от ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы Вячеслав Тетекин. Тюмень, тетекин вячеслав
Вячеслав Тетекин будет вновь баллотироваться в Госдуму от ХМАО Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Главный политический советник лидера КПРФ Геннадия Зюганова Вячеслав Тетекин собирается баллотироваться в Государственную Думу от ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному отделению партии.

«Вячеслав Тетекин пойдет по одномандатному округу №223, он уже выдвигался по нему в 2016 году. А в округе №222 баллотироваться будет глава регионального отделения КПРФ Алексей Савинцев. Для него это, можно сказать, базовая территория, поскольку этот округ включает в себя Советский район. Такие решения были приняты на окружном пленуме КПРФ. Теперь их нужно утвердить в Москве», — говорит инсайдер.

Он также добавил, что в список региональной группы, куда входит Югра, в число кандидатов в депутаты Госдумы включены Николай Езерский, Алексей Савинцев и Жалауддин Абдуразаков. Тетекин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе регионального отделения КПРФ также не взяли трубку.

Ранее URA.RU сообщало о внутрипартийном конфликте в стане регионального отделения КПРФ в ХМАО. Ряд югорских коммунистов писал Зюганову жалобы на нынешнего первого секретаря окружного отделения Савинцева.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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