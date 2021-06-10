Свердловский губернатор дал первые вводные новому прокурору

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Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев обсудил с прокурором предстоящие выборы Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые встретился с новым прокурором региона Борисом Крыловым. В разговоре с надзорщиком глава Среднего Урала дал установки по предстоящим осенним выборам. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с деталями встречи.

«Куйвашев и Крылов провели первую рабочую встречу. В основном говорили о сентябрьских выборах [депутатов Госдумы и областного заксобрания]. Губернатор отмечал, что кампанию нужно провести спокойно и без нарушений. Крылова обязали проследить за этим», — поделился инсайдер. Кроме того, Куйвашев призвал нового облпрокурора уделить внимание бизнесу, который начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса.

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В департаменте информационной политики Свердловской области подтвердили, что губернатор встречался с Крыловым. «Куйвашев и Крылов обсудили предстоящий большой электоральный цикл, который должен пройти в регионе на хорошем организационном уровне с соблюдением законности по всем направлениям», — говорится в сообщении. Получить комментарий свердловской прокуратуры оперативно URA.RU не удалось.

Борис Крылов был назначен прокурором Свердловской области в конце мая. До этого он работал в Новосибирске, где был замначальника региональной прокуратуры. 7 июня Крылова торжественно представили свердловским силовикам. Источники URA.RU сообщали, что прокурор с нетерпением ждал встречи с губернатором Куйвашевым и наводил справки, как выстраивать общение с ним.

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