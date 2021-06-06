Свердловского прокурора представили элите силовиков

Борис Крылов официально представлен аппарату прокуратуры Свердловской области Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокурор Свердловской области Борис Крылов представлен аппарату региональной прокуратуры и свердловским силовикам. О мероприятии, состоявшемся 7 июня в Екатеринбурге, рассказал информированный источник в силовых кругах, подтвердив инсайд URA.RU.

«В понедельник утром Генеральная прокуратура в УрФО собрала всех подчиненных прокуроров и представила Бориса Крылова как нового руководителя», — сообщил источник. По его словам, новый глава регионального надзорного ведомства выступил с приветственным словом, акцентируя внимание на проведение в регионе политики федерального ведомства.

В пресс-службе Свердловской прокуратуры URA.RU воздержались от комментариев по поводу представления нового начальника «Данный вопрос не относится к моей компетенции. Только пресс-служба Генпрокуратуры может давать подобную информацию», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора по связям со СМИ Марина Канатова.

Государственному советнику юстиции Борису Крылову 47 лет. Он получил образование в Томске, в органах прокуратуры служит с 1997 года. До назначения в Свердловскую область он работал зампрокурора Новосибирской области.