Утреннее построение обернулось для девушки сюрпризом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейский Николай Ковригин сделал предложение своей коллеге следователю Евгении Буденковой выйти за него замуж на утреннем построении. Для девушки это было большой неожиданностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции Пыть-Яха.

«Следователь Николай Ковригин с апреля думал, как сделать предложение Евгении. Решили, что на утреннем построении. Они познакомились в Омской академии МВД России и уже четыре года вместе», — добавили в ведомстве.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, девушка разговаривает с начальством, а в этот момент сзади подходит ее возлюбленный с букетом цветов и кольцом. Встав на колено, Николай дождался, когда Евгения повернется, чтобы встать в строй, и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка согласилась.