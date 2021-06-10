10 июня 2021
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08 июня 2021

Полицейский из ХМАО сделал предложение своей коллеге перед строем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Утреннее построение обернулось для девушки сюрпризом Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) полицейский Николай Ковригин сделал предложение своей коллеге следователю Евгении Буденковой выйти за него замуж на утреннем построении. Для девушки это было большой неожиданностью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции Пыть-Яха.

«Следователь Николай Ковригин с апреля думал, как сделать предложение Евгении. Решили, что на утреннем построении. Они познакомились в Омской академии МВД России и уже четыре года вместе», — добавили в ведомстве.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, девушка разговаривает с начальством, а в этот момент сзади подходит ее возлюбленный с букетом цветов и кольцом. Встав на колено, Николай дождался, когда Евгения повернется, чтобы встать в строй, и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка согласилась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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