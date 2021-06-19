В комитете ГД по науке назвали причины низких результатов ОГЭ

Дистанционное обучение стало одной из причин неудовлетворительных оценок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дистанционное образование, трудные тесты и незнание технологии сдачи экзамена привели к низким результатам ОГЭ по математике. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Я думаю, что это (низкие отметки — прим. ред.) — цена не вполне полноценного образования в условиях, так называемой, дистационки. Во-вторых, нужно проверить, насколько изменились или не изменились тесты в этом году. Хоть нам и говорят, что ОГЭ и ЕГЭ обеспечивают полную объективность — это не так. Все зависит от сложности тестов и их направленности», — пояснил депутат.

Он отметил, что во время написания тестовых экзаменов нужны не только знание предмета, но и определенной технологии сдачи, а она требует специальной подготовки. Как объяснил парламентарий, 70% старшеклассников готовятся к ЕГЭ с репетитором, а для ОГЭ репетиторство не так широко распространено.

Смолин решил поддержать тех, кто показал низкий результат на экзамене. «Я против того, чтобы ребятам закрывали возможность дальнейшего обучения. Нужно, чтобы возможность была предоставлена», — сказал замред комитета ГД. Он предложил разрешить этим детям сдать традиционный экзамен, вместо ОГЭ.

Девятиклассники в нескольких регионах России не справились со сдачей основного госэкзамена по математике. В частности, в Свердловской области результаты оказались ниже, чем в прошлые годы. Более низкие результаты показали в ХМАО. Там были классы, где двойки получили до половины учеников. Выяснилось, что тесты включали в себя задание и по алгебре, и по геометрии.