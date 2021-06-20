В Челябинской области озвучили итоги ЕГЭ по математике

15 выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике среди выпускников Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, 15 выпускников сдали экзамены на 100 баллов.

«Экзамены проходили 7 июня, в нем приняли участие более 8 тысяч выпускников. Есть стобалльные работы, их в Челябинской области в этом году 15», — заявили в пресс-службе министерства. Для двух выпускников, в Челябинске и Магнитогорске, это уже второй стобалльный результат.

21 июня завершился первый день сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. В экзамене по английскому языку приняли участие 939 человек, немецкому языку — 7, китайскому языку — 2. 22 июня ЕГЭ по иностранному языку будут сдавать более 600 выпускников.

Ранее были озвучены результаты ЕГЭ по русскому языку. Этот экзамен в области сдавали более 47 тысяч школьников. 47 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.