Югорские автоинспекторы не чувствуют себя виноватыми в истории с водителем с поврежденным пальцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель из Югорска (ХМАО) Алексей Давлетов, обвинивший экипаж ДПС в неоказании ему помощи с якобы отрубленной фалангой пальца, пытается раздуть скандал на пустом месте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами инцидента.

«Давлетов не отрубил себе ни палец, ни полпальца, он порезал пилой лишь ноготь на руке. При этом пытается выставить всю ситуацию так, что он там чуть ли не умирал от потери крови, а сотрудники ГИБДД, которые остановили его автомобиль, никак не отреагировали на состояние здоровья. Это неправда», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе окружного департамента здравоохранения заявили URA.RU, что не имеют права разглашать информацию о характере полученных пострадавшим травм. «Мужчина получил травму в 21:50, в 22:10 он уже был в больнице. Состояние его удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Он получил необходимую помощь, от госпитализации отказался», — прокомментировали в депздраве.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства заявили, что водитель не жаловался автоинспекторам на свое самочувствие и не просил оказать медицинскую помощь. От других комментариев там отказались. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что руководством ОГИБДД Югорска были просмотрены записи с нагрудных видеорегистраторов экипажа ДПС. «Никаких нарушений не установлено, поэтому даже служебную проверку по данному факту решено не проводить», — резюмировал инсайдер. Связаться с Давлетовым не удалось, его номера телефона нет в распоряжении агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что водителя из Югорска автоинспекторы оштрафовали за отсутствие регистрации транспортного средства. Он в этот момент спешил в больницу с пораненным пальцем.