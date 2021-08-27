Фронтмен самой модной УК Екатеринбурга продал бизнес

Илья Сотонин пока не называет покупателя своей УК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель управляющей компании «Лига ЖКХ» (в народе получила название «УК для хипстеров») Илья Сотонин продал предприятие. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Покупателя и причины продажи Сотонин не раскрывает. По словам бизнесмена, он намерен сосредоточиться на проекте со «Сбером» — разработке ERP-системы управляющих компаний и ТСЖ.

«Я продал „Лигу ЖКХ“. Первый дом в прямом управлении появился в Екб в 2012 году. За 9 лет нам удалось поменять рынок. Причем не только в Екатеринбурге. <…> План передать этот опыт дальше и сосредоточиться на ERP-системе для управляющих компаний и ТСЖ, которую мы создаем в экосистеме „Сбера“. Дадим всем, кто обслуживает дома в России, инструмент, который позволит стать эффективнее», — написал Сотонин.

«Лига ЖКХ» обслуживает несколько десятков домов (с учетом франшизы — около 50, без учета — порядка 30). В 2020 году расходы компании (49 миллионов рублей) впервые за долгое время превысили доходы (48,7 миллиона). В начале августа члены товарищества собственников недвижимости «Малевич» обратились в Арбитражный суд Свердловской области с иском о банкротстве компании. Сотонин указывал на необоснованность их претензий.