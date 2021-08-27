Американский морпех назвал операцию США в Афганистане катастрофой

Американский ветеран войны в Афганистане раскритиковал действующую операцию США фото: anna-news.info

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Ветеран морской пехоты США Габриэль Мартинес назвал американскую операцию в Афганистане катастрофой. По его мнению, это провал мирового масштаба. Об этом он сообщил в эфире российского телеканала.

«Это катастрофа — крупнее, чем падение Сайгона… Это провал мирового масштаба», — сказал Габриэль Мартинес в эфире телеканала RT. Кроме того, он отметил, что американские войска нужно было вывести из Афганистана ещё в 2010 году. «Если мы туда отправились разыскивать „Аль-Каиду“ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) и ответственных за события 11 сентября, то нужно было этим и ограничиться, а не затягивать войну вот таким образом», — сказал Мартинес.

Ветеран, потерявший обе ноги, подорвавшись на мине во время боевых действий в Афганистане рассказал, что его боевые товарищи разочаровались в действиях Вашингтона. «Они чувствуют, что их подвели», — сказал Мартинес, отметив, что сослуживцы обвиняют в этом президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что есть возможность продления американской миссии в Афганистане. При этом США уже приступили к выводу из Афганистана военных, которые обеспечивают эвакуацию.