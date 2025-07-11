Киевляне заметили в небе тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Изначально были сообщения, что это гражданское судно, потому что визуально он не напоминал военный борт. Однако вскоре появились подробности — самолет военный. Куда и зачем летел таинственный самолет — в материале URA.RU.
Что было на борту самолета, куда он летел
Грузовой самолет вылетел из Днепропетровской области. Ряд telegram-каналов утверждают, что это связано с прорывом ВС РФ в этом регионе. Поэтому самолет специально покинул область, чтобы не попасть под уничтожение. «Военный Осведомитель» пишет, что судно могут перегонять на «запад Украины или вовсе в Европу». «Страна.ua» сообщает, что за границей судно может использоваться в коммерческих целях. Украинские власти пока никак не комментировали это.
Некоторые источники сообщают, что на борту могли быть системы ПВО Patriot. А самолет был в Днепропетровской области потому, что туда идут поставки из Польши.
При этом самолет в сервисе Flightradar24 помечен как некий дрон, летящий со скоростью 200 километров в час — его пункт назначения не указан, как и характеристики борта.
С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует запрет на полеты всех гражданских воздушных судов. Лишь в отдельных случаях авиаперевозчикам разрешалось эвакуировать самолеты, оказавшиеся в украинских аэропортах в момент введения ограничений, отмечает издание «Страна.ua».
Изначально самолет был российским
Согласно предварительной информации, воздушное судно ранее находилось в собственности российской авиакомпании «Волга-Днепр», однако впоследствии было арестовано канадскими властями. Как сообщает издание Readovka, самолет, замеченный жителями Киева, возможно, является тем самым бортом, конфискованным по решению Верховного суда провинции Онтарио у российской компании. Ранее воздушное судно осуществляло перевозку партии тестов на COVID-19 из Китая. Об его изъятии стало известно в 2022 году.
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