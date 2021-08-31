31 августа 2021

В Роспотребнадзоре рассказали о карантинных мерах в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ по информатике. Екатеринбург, школьная доска, класс, экзамен, школа, итоговая работа
С 1 сентября часть карантинных мер в школах продлили и ввели запрет на соревнования Фото:

В новом учебном году в школах будут действовать «утренние фильтры» и усилен режим дезинфекции. О карантинных мерах в учебных заведениях журналистам рассказали в Роспотребнадзоре.

«Для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации образовательным организациям необходимо организовать ежедневные „утренние фильтры“», — рассказали «Известиям» в надзорном ведомстве. Речь идет об измерении температуры на входе и отсеве заболевших посетителей.

Также будет усилен дезинфекционный режим. Это касается уборки, обеспечения помещений антисептиками и так далее. «Также в школах необходимо создать условия для соблюдения правил личной гигиены», — рассказали изданию в ведомстве. Столовую посещать классы будут по графику, заниматься в спортзале сможет только один класс. С 1 сентября также вступит в силу запрет на проведение соревнований между школами и классами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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