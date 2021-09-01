01 сентября 2021
31 августа 2021

Собака в Перми откусила ухо школьнику, который наехал на нее

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
1 сентября в микрорайоне Чапаевский собака напала на школьника Фото:

В пермском микрорайоне Чапаевский собака напала на девятилетнего школьника и покусала за голову, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Собака напала на восьмилетнего мальчика после того, как он наехал на нее на велосипеде.

«Инцидент произошел 1 сентября около 9 часов вечера в микрорайоне Чапаевский. 8-летний мальчик катался на велосипеде под присмотром своей мамы. Женщина выгуливала домашнюю собаку на поводке. Школьник совершенно случайно наехал на животное. Собака, в свою очередь, ответила агрессией — напала на мальчика и укусила его в область головы», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального полицейского главка.

Ребенок получил травму головы и лишился уха, сообщает «КП-Пермь». Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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