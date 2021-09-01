Челябинки создали бизнес на махинациях с маткапиталом

За два года преступная группа нанесла Пенсионному фонду ущерб на 3 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Четыре жительницы Челябинской области создали преступную группу, которая занималась мошенничеством с материнским капиталом. Первой под суд пойдет предполагаемый организатор, уголовное дело в отношении ее сообщниц выделено в отдельное производство, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Предварительно, с 2014 по 2016 год участницы группы размещали объявления в общественных местах. Так они подыскали восемь женщин, имеющих право распоряжаться материнским капиталом. С ними заключали фиктивные договоры займа на строительство или покупку жилья и направляли документы в уполномоченную организацию для получения компенсации. Полученные деньги через подконтрольные фирмы злоумышленницы забирали себе», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. Предполагаемый лидер группы ожидает суда под домашним арестом. Еще три женщины ожидают окончания расследования под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.