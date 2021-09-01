01 сентября 2021

Челябинки создали бизнес на махинациях с маткапиталом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, сертификат, материнский капитал, деньги
За два года преступная группа нанесла Пенсионному фонду ущерб на 3 млн рублей Фото:

Четыре жительницы Челябинской области создали преступную группу, которая занималась мошенничеством с материнским капиталом. Первой под суд пойдет предполагаемый организатор, уголовное дело в отношении ее сообщниц выделено в отдельное производство, сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Предварительно, с 2014 по 2016 год участницы группы размещали объявления в общественных местах. Так они подыскали восемь женщин, имеющих право распоряжаться материнским капиталом. С ними заключали фиктивные договоры займа на строительство или покупку жилья и направляли документы в уполномоченную организацию для получения компенсации. Полученные деньги через подконтрольные фирмы злоумышленницы забирали себе», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. Предполагаемый лидер группы ожидает суда под домашним арестом. Еще три женщины ожидают окончания расследования под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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