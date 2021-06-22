Челябинку заставили вернуть материнский капитал в Пенсионный фонд

Женщина незаконно обналичила маткапитал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С жительницы Челябинска по требованию прокуратуры взыскали в пользу Пенсионного фонда РФ полученный ею материнский капитал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщина потратила деньги на личные нужды, а не на детей.

«В прокуратуру обратилось руководство социального приюта для несовершеннолетних в Курчатовском районе Челябинска. По их просьбе провели проверку, чтобы выяснить, на что потратила материнский капитал женщина, чьи дети находились в приюте», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что женщина заключила договор займа на 433 тысяч рублей для строительства индивидуального жилого дома в области. Она обратилась Управления Пенсионного фонда России в Курчатовском районе с заявлением, что собирается потратить маткапитал на строительство. Дом обязалась оформить на всех членов семьи, включая троих детей. Но жилищные условия семьи так и не улучшились, а дети оставались в приюте, куда их сдала мать.

Мать, когда ее вызвали в прокуратуру, призналась, что сделка купли-продажи оформлялась через знакомого, которого она нашла через сайт «Авито». Строительство дома она не вела, где расположен земельный участок, ей не известно. Полученные средства в виде маткапитала потратила на личные нужды.

«Прокуратура направила в суд иск о взыскании с женщины в пользу ГУ Пенсионного фонда РФ в Курчатовском районе денежных средств материнского (семейного) капитала. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме», — заявили в пресс-службе ведомства.