Пермячка путешествует по Камчатке, несмотря на землетрясение

Жительница Перми Елена Денисова стала свидетелем мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. Но прерывать отпуск она не собирается, хотя подземные толчки в регионе продолжаются.
«На Камчатке чувствуются вторые сутки афтершоки. Знаете, это вы спите, а на улице прошла тяжелая техника и дом вибрирует — так это ощущаем мы. Все местные — спокойны и очень оптимистично настроены. Это настроение передается и нам», — пишет Денисова в соцсети «ВКонтакте».
Пик землетрясения она пережила в море. По ее словам, это оказалось лучше, чем на суше. «Нам повезло. На воде толчки не чувствуются. Мы поняли, что это случилось, когда вокруг начали рушиться скалы. Потом была опасность возникновения цунами, мы все отправились подальше от скал и ждали информацию по высоте волны. Когда нам сказали, что можно возвращаться в порт — все выдохнули. В гостинице на пол упала техника, разбилась посуда», — рассказала пермячка.
Землетрясение магнитудой около 8,7 балла произошло на Камчатке 30 июля. Это самое сильное сейсмическое событие на Дальнем Востоке с 1952 года. Вечером 30 июля началось извержение Ключевского вулкана. В ночь на 31 июля зафиксировано 11 новых подземных толчков.
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