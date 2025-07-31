Автор хита «Матушка-Земля» напишет песни для пермского ансамбля

Петр Андреев, автор текста популярной песни «Матушка-Земля», будет писать для пермского фольклорного ансамбля «Воскресение». Об этом сообщили музыканты и сам автор.
«Мы начинаем сотрудничество с Петром Андреевым — автором музыки и слов песен „Матушка“, „Одного“, „Ромашка-василек“. Уже готовится к выходу новый музыкальный материал Петра для ансамбля „Воскресение“», — говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте».
Песню «Матушка-Земля» исполняет Татьяна Куртукова. Благодаря хиту она стала одной из самых востребованных исполнительниц России.
Фолк-группа «Ансамбль Воскресение» создана в Перми более 20 лет назад. Коллектив успешно сотрудничает с Пермской краевой филармонией. Является победителем конкурса грантов мэрии Перми в номинации «Национальные традиции».
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