08 ноября 2021

Власти ХМАО не будут переводить детей на удаленку из-за волков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, сотовый телефон, учебники, домашнее обучение, видеоконференция, мобильный телефон, удаленка, дистанционное обучение, zoom, дистант, зум, урокионлайн
До 14 ноября школьники поселка сидят на дистанте из-за коронавируса Фото:

Власти ХМАО не будут переводить школьников поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) на дистанционное обучение из-за волков, которые вышли к людям. В соцсетях появилась информация, что детей отправят на дистан, однако глава Советского района Игорь Набатов ее отрицает.

«Вопрос слухов возникает. У нас дети на дистант переведены распоряжением губернатора в связи с коронавирусом, а совсем не из-за волков. Официальных обращений по поводу диких животных не было ни к началу поселения, ни в администрацию района. Вся эта информация появилась из соцсетей и неофициального общения жителей с главой поселения», — цитирует главу издание «Подьем».

По словам Набатова, в январе и марте охотники не смогли ликвидировать волков. Местные жители считают, что по этой причине хищники расплодились и их визиты в поселение участились.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Зеленоборска просили перевести школьников на дистанционное обучение. Волки начали нападать и утаскивать в лес собак, а на снегу в поселке остаются кровавые следы. Родители боятся отпускать детей в школу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...