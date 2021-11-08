Власти ХМАО не будут переводить детей на удаленку из-за волков

До 14 ноября школьники поселка сидят на дистанте из-за коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО не будут переводить школьников поселка Зеленоборск (Советский район ХМАО) на дистанционное обучение из-за волков, которые вышли к людям. В соцсетях появилась информация, что детей отправят на дистан, однако глава Советского района Игорь Набатов ее отрицает.

«Вопрос слухов возникает. У нас дети на дистант переведены распоряжением губернатора в связи с коронавирусом, а совсем не из-за волков. Официальных обращений по поводу диких животных не было ни к началу поселения, ни в администрацию района. Вся эта информация появилась из соцсетей и неофициального общения жителей с главой поселения», — цитирует главу издание «Подьем».

По словам Набатова, в январе и марте охотники не смогли ликвидировать волков. Местные жители считают, что по этой причине хищники расплодились и их визиты в поселение участились.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Зеленоборска просили перевести школьников на дистанционное обучение. Волки начали нападать и утаскивать в лес собак, а на снегу в поселке остаются кровавые следы. Родители боятся отпускать детей в школу.