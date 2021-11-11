На федеральную трассу Челябинской области обрушился циклон

Водители просят коллег соблюдать осторожность (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральную трассу М-5 от Бакала до Миасса (Челябинская область) накрыл снежный циклон. Об этом сообщили автолюбители в социальных сетях.

«Циклон накрыл горный участок трассы участок М-5 рано утром. Шел сильный снег, местами гололедица. От Бакала до Миасса шел сильный снег. Грузовые уже местами вставали в подъемы», — рассказывают автовладельцы в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

По словам водителей, ситуация на трассе М-5 остается сложной, но снегопад спал. К работе подключились дорожные службы и водители фур оценивают ситуацию на трассе как рабочую.

Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, 12 ноября в регионе будет облачно с прояснениями. В отдельных районах региона сохранятся метели и снег, на дорогах гололедица.