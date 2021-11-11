11 ноября 2021

На федеральную трассу Челябинской области обрушился циклон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Водители просят коллег соблюдать осторожность (фото из архива) Фото:

Федеральную трассу М-5 от Бакала до Миасса (Челябинская область) накрыл снежный циклон. Об этом сообщили автолюбители в социальных сетях.

«Циклон накрыл горный участок трассы участок М-5 рано утром. Шел сильный снег, местами гололедица. От Бакала до Миасса шел сильный снег. Грузовые уже местами вставали в подъемы», — рассказывают автовладельцы в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

По словам водителей, ситуация на трассе М-5 остается сложной, но снегопад спал. К работе подключились дорожные службы и водители фур оценивают ситуацию на трассе как рабочую.

Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, 12 ноября в регионе будет облачно с прояснениями. В отдельных районах региона сохранятся метели и снег, на дорогах гололедица.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...