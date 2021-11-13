13 ноября 2021
12 ноября 2021

В ТЦ Екатеринбурга ослабили контроль за QR-кодами

© Служба новостей «URA.RU»
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Посетители ТЦ отмечают, что у них не спрашивали QR-код Фото:
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В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге перестали проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, при входе через парковку, хотя раньше там стояли охранники. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Прошли в „Гринвич“ через парковку. Никто ничего не контролирует, QR-коды не спрашивают», — рассказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ТЦ «Гринвич» за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» предупредили, что проверяют QR-коды и документы у посетителей только один раз — на входе в ТЦ, а в магазинах предъявлять их повторно уже не нужно. QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, введены в торговых центрах Екатеринбурга с 30 октября. Для того, чтобы попасть в здание, нужно предъявить документ вместе с паспортом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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