В ХМАО вскрылся скандал с поддельным дипломом у директора МУПа

На директор МУПа заведено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургутском районе на должности директора муниципального учреждения работал руководитель с поддельным дипломом о высшем образовании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что в 2019 году директором муниципального учреждения при трудоустройстве представлен диплом о наличии высшего образования. Проверка показала, что предъявленный при трудоустройстве диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности он не проходил», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки переданы в полицию, которая возбудила уголовное дело по факту использования заведомо подложного документа. Источник URA.RU, знакомый с ходом расследования, сообщил, что персональные данные руководителя муниципального учреждения не оглашаются в интересах следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе директором управления капитального строительства был принят экс-чиновник из Астрахани — Олег Зиновьев. У него имелся ряд ограничений из-за налоговой задолженности по прежнему месту работы. В итоге в должности куратора строек в Сургутском районе экс-чиновник проработал порядка месяца.