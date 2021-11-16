Постановление об улице Архитектора Белянкина Алексей Орлов (на фото) подписал 15 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о наименовании проектируемой в Верх-Исетском районе улицы в честь бывшего главного архитектора Свердловска и Екатеринбурга (работал в 1973—1996 годах) Аркадия Белянкина. Соответствующий документ есть в распоряжении URA.RU.

«Присвоить улице с условным наименованием „Верхнеуфалейская“, расположенной на территории Верх-Исетского района Екатеринбурга от улицы Начдива Онуфриева до Екатеринбургской кольцевой автодороги, наименование „Архитектора Белянкина“», — говорится в постановлении от 15 ноября.

Белянкин скончался в 2011 году. Он известен не только как бывший главный архитектор Екатеринбурга и академик, но и как автор множества узнаваемых объектов уральской столицы. К примеру, по его проектам возводили ККТ «Космос», Дворец молодежи, ДК «Уралмаш», отель «Атриум», памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, а также памятник маршалу Жукову у штаба ЦВО.

Увековечивание Белянкина в сентябре единогласно одобрила городская комиссия по топонимике, куда входят чиновники, депутаты, урбанисты и ученые. Участник комиссии, начальник департамента информполитики Алексей Редин рассказал URA.RU, что с ходатайством о Белянкине в мэрию обратились строительные ассоциации. Источники агентства в муниципальной власти говорят, что процесс наименования ускорил вице-мэр Рустам Галямов. «Его предшественники несколько лет обещали назвать в честь Белянкина — человека с подтвержденным бэкграундом — какой-нибудь объект, но почему-то постоянно откладывали», — поделился один из старожилов «серого дома».

Улицы еще нет на городской карте, она только проектируется Фото: читатель URA.RU

Ранее резонанс вызвало другое топонимическое решение Орлова. 8 ноября он присвоил проектируемому бульвару в Орджоникидзевском районе имя своего друга, бывшего топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова, который скончался меньше года назад, в феврале 2021-го. Это возмутило активистов и вызвало споры среди экспертов.