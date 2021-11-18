18 ноября 2021
17 ноября 2021

Коммунальщики оставили пермяков без тепла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Ива. Пермь, котельная, тэц, труба дымит
Жители некоторых районов Перми столкнулись с отсутствием горячей воды и отопления Фото:

В ряде районов Перми снижена подача горячей воды и отопления. Это произошло из-за аварии на одной из крупнейших котельных города, сообщили в пресс-службе Пермского филиала ПАО «Т-Плюс». Восстановить подачу тепла планируют в субботу, 20 ноября.

«Для проведения наладки в период с 10-00 19.11.2021 г. до 08-30 20.11.2021 г. будут снижены параметры подачи отопления и горячего водоснабжения для клиентов в микрорайонах Садовый и Ива-1», — сообщают в пресс-службе «Т-Плюс». Также возможны снижения параметров подачи тепла в микрорайонах Городские горки, Юбилейный, Новоплоский, «Зеленое хозяйство» и в центре Перми.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, это связано с устранением неполадок на котельной в Садовом микрорайоне, которую пришлось отключить. Сейчас подключена котельная «Мотовилихинских заводов», благодаря чему остается возможность подавать тепло на сниженных параметрах в дома пермяков. Также в пресс-службе сообщили, что увеличение подачи тепла в дом пермякам стоит ждать в субботу днем.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...