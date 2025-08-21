Коммерсант: российские военные стреляли друг в друга в зоне СВО ради выплат

Российские военные из 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Артем Городилов и Константин Фролов (Палач) стреляли друг друга, находясь в зоне СВО, чтобы получить выплаты за ранения в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Главного военного следственного управления СКР.
«Позднее сам военный [Фролов] рассказал, что в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат в размере трех млн рублей», — говорится в материале «Коммерсанта». По данным следствия, за время службы в зоне спецоперации Фролов получил четыре ранения, хотя сам он носил шевроны, обозначающие пять легких и два тяжелых ранения.
Фролов и бывший командир бригады Артем Городилов признали вину и дали показания на других участников схемы. По открытым данным, Городилову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Фролову, помимо мошенничества, инкриминируются взяточничество и незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 290, 222 и 221.1 УК РФ). Как сообщил источник «Коммерсанта», обвинения связаны с обнаружением в ЛНР тайников с оружием и боеприпасами.
Уголовное дело было возбуждено после проверки показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ, который сообщил следствию о махинациях с оформлением ранений и наград. Это позволило ему остаться свидетелем. 27 июня 2024 года по решению Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда был арестован Константин Фролов, а 4 июля того же года 235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил под стражу Артема Городилова.
Следствие установило более 35 участников махинаций. Общий ущерб бюджету РФ составил свыше 200 млн рублей. Военные получали не только выплаты, но и льготы по службе, а ранения становились основанием для государственных наград. Некоторые ордена и медали были выданы незаконно. По делу проходят около 30 офицеров и солдат. Материалы дела передадут в Луганский гарнизонный военный суд. С ноября 2024 года выплаты за ранения в зоне СВО дифференцируются от одного до трех млн рублей, степень тяжести определяет военно-медицинская комиссия.
