Shaman уедет за границу на гастроли

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) планирует вновь выступить в КНДР до конца 2025 года. Он отметил, что приглашение поступило после его концерта в Пхеньяне 15 августа на праздновании 80-летия освобождения Кореи.
"Я смог "раскачать" эту публику и сделаю это вновь, как только опять поеду туда», — заявил Дронов в интервью ТАСС. Он отметил, что обычно зрители в КНДР ведут себя сдержанно, однако во время его выступления атмосфера изменилась: ему удалось их раскрепостить, и публика начала подпевать. Позже, когда он спустился в зал, зрители были настолько удивлены, что начали вставать с мест и тянуться к нему, что для них нехарактерно.
В тот вечер в Пхеньянском дворце спорта присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также представители российских и северокорейских делегаций. Наряду с Shaman на сцену выходили Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» и Ансамбль песни и пляски ВДВ.
В июле певец представил клип на песню «Прямо по сердцу», которую он исполнит на конкурсе «Интервидение-2025». Дронов описал клип как космически красивый и искренний. Музыкант отметил, что их усилия устанавливают стандарты нового музыкального состязания, от которого зависит будущее конкурса. Участие в «Интервидении» подтвердили 20 стран, конкурс пройдет 20 сентября на московской «Live Арене», передает "Национальная служба новостей".
