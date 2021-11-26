Штаб общественной организации избрал новое руководство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В руководстве отделения «Общероссийского народного фронта» прошли кадровые перестановки, место в правлении занял ректор «Югорского государственного университета» Роман Кучин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ОНФ.

«Сегодня штаб избрал руководство регионального отделения ОНФ. Среди новых членов — сразу два ректора югорских университетов: СурГУ — Сергей Косенок и ЮГУ — Роман Кучин. Кучин сменил на посту сопредседателя Александра Колодича. В руководящий состав переизбраны Владимир Меркушев и Лариса Белоцерковцева», — рассказал пресс-секретарь.

Сообщается, что зона ответственности Кучина будет определена в ближайшее время. По слова пресс-секретаря, часть задач Колодича, который также продолжит работу в ОНФ, в частности работа по доступной среде, качеству жизни и благоустройству может перейти к Меркушеву. Кучин же, как ректор ЮГУ, возможно, будет отвечать за вопросы образования и волонтерства по той причине, что у него есть ресурсы для прямой работы с молодежью.

Ранее URA.RU сообщало, что в руководстве ОНФ ХМАО готовятся кадровые перестановки. Источник в политическом истеблишменте Югры сообщал, что после избрания Колодича депутатом окружной думы его место в руководстве «Общероссийском народном фронте» займет Роман Кучина.