Мишустин выразил соболезнования родным Градского

Михаил Мишустин отметил, что уникальный голос Александра Градского всегда будет жить в сердцах людей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, коллегам и близким народного артиста России, певца Александра Градского. Глава правительства РФ отметил, что после смерти композитора осталось его богатое творческое наследие и добрая память о нем.

«Сегодня не стало Александра Градского — яркого, по-настоящему уникального композитора и певца, легенды русского рока. Это невосполнимая потеря для отечественной культуры, для родных и близких, для всех нас», — приводит слова Михаила Мишустина официальный сайт правительства РФ.

Премьер-министр подчеркнул, что талант Градского проявился во многих жанрах: опере, балете, мюзикле, рок-н-ролле и романсе. Мишустин назвал артиста «многогранным и душевно щедрым» человеком, который «без остатка отдавал себя зрителям, коллегам, ученикам». «Уникальный голос Александра Градского всегда будет жить в наших сердцах», — заявил глава правительства РФ.

Народный артист скончался ночью 28 ноября. Ранее он попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Градскому стало плохо в тот момент, когда он находился дома. По информации СМИ, причиной смерти артиста стал ишемический инсульт, который иначе называют инфарктом мозга. В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что продолжат выпускать программу «Голос», где Градский был одним из наставников. Десятый сезон выйдет до конца в память о народном артисте.