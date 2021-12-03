Шеф-повар Ивлев назвал 3 овоща, которыми можно заменить картофель

На Руси вместо картофеля в пищу использовали репу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Картофель в рационе можно заменить на исконно русский продукт — репу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал шеф-повар, ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» (телеканал «Пятница») Константин Ивлев.

«Репа в свое время заменяла картофель. Это очень „тонкий“ продукт, потому что дает большую горечь, нужно правильно уметь с ним работать. А вот если репу бланшировать (быстрая обработка продукта кипятком или паром — прим. URA.RU), нарезать, то, поверьте мне, она не так сильно будет отличаться от картофеля по текстуре, по вкусу. Только будет давать легкую горчинку», — подчеркнул Константин Ивлев.

Шеф-повар добавил, что также на Руси вместо картофеля раньше использовали сельдерей. «Также часто на Руси использовали корень сельдерея, как для пюре, так и для всего остального. Плюс существует батат (известен как „сладкий картофель“ — прим. URA.RU), который также используют вместо картофеля, потому что в нем минимум крахмала и углеводов», — объяснил Ивлев.

В беседе с URA.RU терапевт-эндокринолог Катерина Янг также оценила полезные свойства репы. «Репа — это шикарный корнеплод с высоким гликемическим индексом (уровень попадание глюкозы в кровь — прим. URA.RU). Также хороша квашеная капуста — это витамин С, пробиотики, а также заживляющие свойства для желудочно-кишечного тракта. Эти исконно русские продукты добавляют пользы здоровью», — подытожила она.

Впервые картофель был завезен в Англию из Америки 3 декабря 1586 года. В России корнеплод появился в конце XVII века благодаря императору Петру I.