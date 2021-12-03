Власти США намерены вернуть визы россиянам

03 декабря 2021 в 15:49 Размер текста - 17 +

Посол США в Москве Джон Салливан отметил, что представители стран очень озабочены вопросом выдачи виз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что власти России и Америки активно прорабатывают вопрос о выдаче виз россиянам. Об этом он сказал на XI российско-американском фестивале «Мост через океан». «Мы очень плотно работаем над этим вопросом. В наших интересах, чтобы россияне из Ярославля, Екатеринбурга, Москвы могли ездить в США, это интерес народа и правительства США. Представители бизнеса как из России и США очень озабочены этим вопросом», — передает ТАСС слова Салливана. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что власти России приглашают дипломатов США в свое консульство для нормализации выдачи виз. По его словам, сейчас в отношениях между Россией и США «очень жесткий кризис», похожий на ситуацию, которую две страны пережили во время холодной войны, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что власти России и Америки активно прорабатывают вопрос о выдаче виз россиянам. Об этом он сказал на XI российско-американском фестивале «Мост через океан». «Мы очень плотно работаем над этим вопросом. В наших интересах, чтобы россияне из Ярославля, Екатеринбурга, Москвы могли ездить в США, это интерес народа и правительства США. Представители бизнеса как из России и США очень озабочены этим вопросом», — передает ТАСС слова Салливана. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что власти России приглашают дипломатов США в свое консульство для нормализации выдачи виз. По его словам, сейчас в отношениях между Россией и США «очень жесткий кризис», похожий на ситуацию, которую две страны пережили во время холодной войны, передает RT.