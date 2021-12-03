Тюменские власти объяснились за непривитых от гриппа кур

03 декабря 2021 в 16:38 Размер текста - 17 +

Из-за птичьего гриппа под Тюменью сожгли 4,3 млн кур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские власти не проводили вакцинацию птиц от птичьего гриппа в 2021 году, потому что не получили санкции от федерального центра. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ветеринарии. В октябре на тюменской птицефабрике «Боровская» произошла вспышка опасной болезни, из-за которой пришлось уничтожить все поголовье. «Ранее установленными правилами решение о проведении вакцинации против гриппа птиц принималось по решению Главного государственного ветеринарного инспектора РФ в угрожаемой зоне и решения Россельхознадзора в зоне наблюдения. При направлении запросов о принятии решения о вакцинации были получены ответы о нецелесообразности ее проведения», — объяснили в ведомстве. При этом с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила по гриппу птиц, согласно которым профилактика опасной болезни (вакцинация) производится в соответствии с утвержденным планом. В управлении рассказали, что уже отправили в Минсельхроз РФ заявку на поставку вакцины — в 2022 году в Тюменской области вакцинируют около 500 тыс. домашних птиц. О вспышке птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик России — Боровской (Тюменский район) — стало известно 13 октября. Руководству предприятия пришлось уничтожить около 4,3 млн кур — на запах гари от сжигаемой птицы массово жаловались тюменцы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские власти не проводили вакцинацию птиц от птичьего гриппа в 2021 году, потому что не получили санкции от федерального центра. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ветеринарии. В октябре на тюменской птицефабрике «Боровская» произошла вспышка опасной болезни, из-за которой пришлось уничтожить все поголовье. «Ранее установленными правилами решение о проведении вакцинации против гриппа птиц принималось по решению Главного государственного ветеринарного инспектора РФ в угрожаемой зоне и решения Россельхознадзора в зоне наблюдения. При направлении запросов о принятии решения о вакцинации были получены ответы о нецелесообразности ее проведения», — объяснили в ведомстве. При этом с 1 сентября 2021 года вступили в силу новые ветеринарные правила по гриппу птиц, согласно которым профилактика опасной болезни (вакцинация) производится в соответствии с утвержденным планом. В управлении рассказали, что уже отправили в Минсельхроз РФ заявку на поставку вакцины — в 2022 году в Тюменской области вакцинируют около 500 тыс. домашних птиц. О вспышке птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик России — Боровской (Тюменский район) — стало известно 13 октября. Руководству предприятия пришлось уничтожить около 4,3 млн кур — на запах гари от сжигаемой птицы массово жаловались тюменцы.