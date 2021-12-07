Ушаков рассказал о шутках на переговорах Путина и Байдена

08 декабря 2021 в 03:10 Размер текста - 17 +

Путин поговорил с Байденом по видеосвязи Фото: Александр Мамаев © URA.RU В переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прозвучало несколько шуток, однако все они были в уместной форме. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Когда серьезные умные люди разговаривают иногда дают волю облачить длинную фразу, придав ей шуточный короткий характер. Там было несколько шуток, они были очень уместны», — отметил Ушаков. Он заявил, что быо несколько шуток с американской стороны, однако и «Путин умеет и любит действовать в таком плане». Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прозвучало несколько шуток, однако все они были в уместной форме. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Когда серьезные умные люди разговаривают иногда дают волю облачить длинную фразу, придав ей шуточный короткий характер. Там было несколько шуток, они были очень уместны», — отметил Ушаков. Он заявил, что быо несколько шуток с американской стороны, однако и «Путин умеет и любит действовать в таком плане». Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.