07 декабря 2021

Ушаков рассказал о шутках на переговорах Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин. Архив, улыбка, портрет, путин владимир
Путин поговорил с Байденом по видеосвязи Фото:

В переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прозвучало несколько шуток, однако все они были в уместной форме. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Когда серьезные умные люди разговаривают иногда дают волю облачить длинную фразу, придав ей шуточный короткий характер. Там было несколько шуток, они были очень уместны», — отметил Ушаков. Он заявил, что быо несколько шуток с американской стороны, однако и «Путин умеет и любит действовать в таком плане».

Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.

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В переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прозвучало несколько шуток, однако все они были в уместной форме. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Когда серьезные умные люди разговаривают иногда дают волю облачить длинную фразу, придав ей шуточный короткий характер. Там было несколько шуток, они были очень уместны», — отметил Ушаков. Он заявил, что быо несколько шуток с американской стороны, однако и «Путин умеет и любит действовать в таком плане». Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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