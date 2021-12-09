09 декабря 2021

Пермяки начали делать тату с QR-кодами

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Клипарт по теме Татуировки. Екатеринбург, татуировка, tattoo, тату мастер
Временные QR-коды о вакцинации делаются хной, маркером или с помощью наклейки Фото:
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Среди пермяков становится популярным делать тату с QR-кодами. Чаще жители Перми наносят тату с QR-кодами с закодированной информацией о датах рождения, знаменательных событиях и прочем, но в последнее время начали наносить временный тату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал пермский тату-мастер Леонид Белов.

«В основном делают QR-коды с закодированной информацией о дате рождения, знаменательных событиях, фотографии и т. д. Что касается QR-кодов о вакцинации, то это наносится хной, но не всегда считывается», — рассказывает Белов. Иногда QR-коды о вакцинации наносятся с помощью маркера или наклейки.

Также тату-мастер рассказал, что тату с QR-кодами несколько лет назад пришли на смену штрих-кодам. Белов отмечает, что с тела QR-коды гораздо легче считывать, чем штрих-код.

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Среди пермяков становится популярным делать тату с QR-кодами. Чаще жители Перми наносят тату с QR-кодами с закодированной информацией о датах рождения, знаменательных событиях и прочем, но в последнее время начали наносить временный тату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал пермский тату-мастер Леонид Белов. «В основном делают QR-коды с закодированной информацией о дате рождения, знаменательных событиях, фотографии и т. д. Что касается QR-кодов о вакцинации, то это наносится хной, но не всегда считывается», — рассказывает Белов. Иногда QR-коды о вакцинации наносятся с помощью маркера или наклейки. Также тату-мастер рассказал, что тату с QR-кодами несколько лет назад пришли на смену штрих-кодам. Белов отмечает, что с тела QR-коды гораздо легче считывать, чем штрих-код.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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