Пермяки начали делать тату с QR-кодами

Временные QR-коды о вакцинации делаются хной, маркером или с помощью наклейки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Среди пермяков становится популярным делать тату с QR-кодами. Чаще жители Перми наносят тату с QR-кодами с закодированной информацией о датах рождения, знаменательных событиях и прочем, но в последнее время начали наносить временный тату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал пермский тату-мастер Леонид Белов.

«В основном делают QR-коды с закодированной информацией о дате рождения, знаменательных событиях, фотографии и т. д. Что касается QR-кодов о вакцинации, то это наносится хной, но не всегда считывается», — рассказывает Белов. Иногда QR-коды о вакцинации наносятся с помощью маркера или наклейки.

Также тату-мастер рассказал, что тату с QR-кодами несколько лет назад пришли на смену штрих-кодам. Белов отмечает, что с тела QR-коды гораздо легче считывать, чем штрих-код.