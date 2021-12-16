«Ъ»: блогеры России заработали 175 млн на запрещенной рекламе

17 декабря 2021 в 09:18 Размер текста - 17 +

Доходы блогеров от рекламы алкоголя превышают возможные штрафы от ФАС, сообщает «Коммерсант» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российские блогеры заработали за год около 175 миллионов рублей на рекламе алкоголя. К такому выводу пришли аналитики платформы Yoloco. При этом блогерам удалось избежать штрафов, несмотря на то, что в России запрещена прямая реклама спиртного в интернете. «Российские блогеры могли заработать на „интеграциях“ с алкогольными брендами 175 миллионов рублей. Платформа проанализировала 160 тыс. роликов с упоминаниями алкобрендов, опубликованных в период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября 2021 года. В основу оценки легли данные о стоимости „интеграций“ в конкретных каналах. При отсутствии информации расчеты делались на базе средней по рынку стоимости за определенный формат с учетом надбавки для алкоголя», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Yoloco. Так, реклама виски была обнаружена в роликах на youtube-каналах телеведущих Леонида Парфенова и Ксении Собчак, дизайнера Артемия Лебедева, кулинарного блогера Oblomoff и пародиста Satyr. Водку рекламировали рэперы Егор Крид, Тимати, дуэт Feduk & Cream Soda, а также блогер Илья Варламов. Реклама алкоголя в интернете полностью запрещена законом с 2012 года. Однако штрафовать блогеров начали только в 2019—2020 годах. Например, за рекламу алкоголя к административному наказанию привлекали Варламова и блогера Настю Ивлееву. При этом доходы от продвижения спиртного превышают риски. По словам основателя агентства Salo Александра Кукса, максимальный штраф для физлиц за это нарушение составляет 2 500 рублей, для ИП — 20 000 рублей, а для юрлиц — 500 тысяч рублей. Также административное наказание можно оспорить в суде. В начале года ФАС обвинила в нарушении законодательства о рекламе рэпера Алишера Моргенштерна и «Альфа-банк». Ведомство возмутили демонстрация употребления алкоголя в видео «Клип на 10 лямов», а также непристойные и оскорбительные образы, передает телеканал 360. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с URA.RU заявлял, что проверка, начатая ФАС, не грозила рэперу и «Альфа-банку» наказанием. По его словам, перед выпуском клипа юристы кредитной организации убедились, что видео не нарушает законодательство. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские блогеры заработали за год около 175 миллионов рублей на рекламе алкоголя. К такому выводу пришли аналитики платформы Yoloco. При этом блогерам удалось избежать штрафов, несмотря на то, что в России запрещена прямая реклама спиртного в интернете. «Российские блогеры могли заработать на „интеграциях“ с алкогольными брендами 175 миллионов рублей. Платформа проанализировала 160 тыс. роликов с упоминаниями алкобрендов, опубликованных в период с 15 ноября 2020 года по 15 ноября 2021 года. В основу оценки легли данные о стоимости „интеграций“ в конкретных каналах. При отсутствии информации расчеты делались на базе средней по рынку стоимости за определенный формат с учетом надбавки для алкоголя», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Yoloco. Так, реклама виски была обнаружена в роликах на youtube-каналах телеведущих Леонида Парфенова и Ксении Собчак, дизайнера Артемия Лебедева, кулинарного блогера Oblomoff и пародиста Satyr. Водку рекламировали рэперы Егор Крид, Тимати, дуэт Feduk & Cream Soda, а также блогер Илья Варламов. Реклама алкоголя в интернете полностью запрещена законом с 2012 года. Однако штрафовать блогеров начали только в 2019—2020 годах. Например, за рекламу алкоголя к административному наказанию привлекали Варламова и блогера Настю Ивлееву. При этом доходы от продвижения спиртного превышают риски. По словам основателя агентства Salo Александра Кукса, максимальный штраф для физлиц за это нарушение составляет 2 500 рублей, для ИП — 20 000 рублей, а для юрлиц — 500 тысяч рублей. Также административное наказание можно оспорить в суде. В начале года ФАС обвинила в нарушении законодательства о рекламе рэпера Алишера Моргенштерна и «Альфа-банк». Ведомство возмутили демонстрация употребления алкоголя в видео «Клип на 10 лямов», а также непристойные и оскорбительные образы, передает телеканал 360. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с URA.RU заявлял, что проверка, начатая ФАС, не грозила рэперу и «Альфа-банку» наказанием. По его словам, перед выпуском клипа юристы кредитной организации убедились, что видео не нарушает законодательство.