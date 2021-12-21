21 декабря 2021
20 декабря 2021

Глава Нефтеюганска меняет заместителя, обвиненного в коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Усков уже приступил к выполнению обязанностей в роли заместителя мэра Нефтеюганска Фото:

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай назначила своим заместителем по имущественным и земельным отношениям Максима Ускова. Он займет пост вместо Елены Абрамовой, обвиненной в коррупции. Информация о назначении появилась на сайте городской администрации.

«Максим Владимирович Усков, заместитель главы Нефтеюганска — в администрации города координирует и контролирует деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, департамента муниципального имущества», — указано на сайте мэрии. До прихода на работу в мэрию Усков являлся заместителем начальника городской полиции.

Источник URA.RU в мэрии Нефтеюганска сообщил, что процедура увольнения Абрамовой еще не завершена. «Усков взят пока на время отсутствия основного работника. Но ситуация находится в процессе решения», — уточнил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Абрамова была задержана силовиками по подозрению в получении взятки за покровительство в реализации строительного проекта экс-депутата Тюменской областной думы Богдана Богославца. Спецоперация по их поимке проходила в автосалоне, где чиновница покупала себе новый Lexus.

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Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай назначила своим заместителем по имущественным и земельным отношениям Максима Ускова. Он займет пост вместо Елены Абрамовой, обвиненной в коррупции. Информация о назначении появилась на сайте городской администрации. «Максим Владимирович Усков, заместитель главы Нефтеюганска — в администрации города координирует и контролирует деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, департамента муниципального имущества», — указано на сайте мэрии. До прихода на работу в мэрию Усков являлся заместителем начальника городской полиции. Источник URA.RU в мэрии Нефтеюганска сообщил, что процедура увольнения Абрамовой еще не завершена. «Усков взят пока на время отсутствия основного работника. Но ситуация находится в процессе решения», — уточнил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Абрамова была задержана силовиками по подозрению в получении взятки за покровительство в реализации строительного проекта экс-депутата Тюменской областной думы Богдана Богославца. Спецоперация по их поимке проходила в автосалоне, где чиновница покупала себе новый Lexus.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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