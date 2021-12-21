Глава Нефтеюганска меняет заместителя, обвиненного в коррупции

Максим Усков уже приступил к выполнению обязанностей в роли заместителя мэра Нефтеюганска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай назначила своим заместителем по имущественным и земельным отношениям Максима Ускова. Он займет пост вместо Елены Абрамовой, обвиненной в коррупции. Информация о назначении появилась на сайте городской администрации.

«Максим Владимирович Усков, заместитель главы Нефтеюганска — в администрации города координирует и контролирует деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, департамента муниципального имущества», — указано на сайте мэрии. До прихода на работу в мэрию Усков являлся заместителем начальника городской полиции.

Источник URA.RU в мэрии Нефтеюганска сообщил, что процедура увольнения Абрамовой еще не завершена. «Усков взят пока на время отсутствия основного работника. Но ситуация находится в процессе решения», — уточнил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Абрамова была задержана силовиками по подозрению в получении взятки за покровительство в реализации строительного проекта экс-депутата Тюменской областной думы Богдана Богославца. Спецоперация по их поимке проходила в автосалоне, где чиновница покупала себе новый Lexus.