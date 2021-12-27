Знакомый подозреваемого в убийстве семьи назвал его адекватным

Николая Куропаткина подозревают в убийстве своей жены и детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знакомый Николая Куропаткина, подозреваемого в убийстве своей жены и детей в Канске, заявил, что мужчина был вполне адекватным. По предварительным данным, Куропаткин убил супругу и детей, после чего совершил суицид.

«Николай Викторович был моим клиентом. Он заказывал машинку для измельчения трав. Насколько я знаю, он выращивал табак в саду или где-то еще. Заказывал летом, приобрел по переписке, созванивались. По общению — адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось. Вполне адекватный человек», — передает News.ru слова знакомого Куропаткина.

Ранее семью с двумя детьми жестоко убили в Красноярском крае. По предварительной версии, убийцей был глава семейства. Мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство.