Знакомый подозреваемого в убийстве семьи назвал его адекватным

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Николая Куропаткина подозревают в убийстве своей жены и детей Фото:

Знакомый Николая Куропаткина, подозреваемого в убийстве своей жены и детей в Канске, заявил, что мужчина был вполне адекватным. По предварительным данным, Куропаткин убил супругу и детей, после чего совершил суицид.

«Николай Викторович был моим клиентом. Он заказывал машинку для измельчения трав. Насколько я знаю, он выращивал табак в саду или где-то еще. Заказывал летом, приобрел по переписке, созванивались. По общению — адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось. Вполне адекватный человек», — передает News.ru слова знакомого Куропаткина.

Ранее семью с двумя детьми жестоко убили в Красноярском крае. По предварительной версии, убийцей был глава семейства. Мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство.

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Знакомый Николая Куропаткина, подозреваемого в убийстве своей жены и детей в Канске, заявил, что мужчина был вполне адекватным. По предварительным данным, Куропаткин убил супругу и детей, после чего совершил суицид. «Николай Викторович был моим клиентом. Он заказывал машинку для измельчения трав. Насколько я знаю, он выращивал табак в саду или где-то еще. Заказывал летом, приобрел по переписке, созванивались. По общению — адекватный человек, никаких отклонений, психозностей не наблюдалось. Вполне адекватный человек», — передает News.ru слова знакомого Куропаткина. Ранее семью с двумя детьми жестоко убили в Красноярском крае. По предварительной версии, убийцей был глава семейства. Мужчина зарезал жену и детей, после чего совершил самоубийство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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