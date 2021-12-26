Воспитатель детсада в Перми, где ребенок гулял босым, уволилась

Воспитатель детсада в Перми, из-за которой ребенок во время прогулки оказался на улице без обуви, уволилась. После случившегося департамент образования администрации города провел в детском саду внеплановую проверку. Выяснилось, что нарушила инструкции по охране жизни и здоровья детей во время пребывания в учреждении.
«Педагог полностью признала свою вину. Приказом заведующей от 12 ноября воспитателю был объявлен выговор. 19 ноября воспитатель прекратила работу в детском саду по собственному желанию», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент мэрии.
URA.RU рассказывало, что трехлетний воспитанник детского сада №162 при минусовой температуре оказался на улице без обуви. О случившемся СМИ рассказала мать ребенка. Воспитатель на вопрос мамы малыша, почему ребенок находится на улице разутым, ответить не смогла. Руководитель дошкольного образовательного учреждения Людмила Бусырева поступок коллеги объяснила рассеянностью в связи со смертью близкого ей человека.
Воспитатель детсада в Перми, из-за которой ребенок во время прогулки оказался на улице без обуви, уволилась. После случившегося департамент образования администрации города провел в детском саду внеплановую проверку. Выяснилось, что нарушила инструкции по охране жизни и здоровья детей во время пребывания в учреждении. «Педагог полностью признала свою вину. Приказом заведующей от 12 ноября воспитателю был объявлен выговор. 19 ноября воспитатель прекратила работу в детском саду по собственному желанию», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент мэрии. URA.RU рассказывало, что трехлетний воспитанник детского сада №162 при минусовой температуре оказался на улице без обуви. О случившемся СМИ рассказала мать ребенка. Воспитатель на вопрос мамы малыша, почему ребенок находится на улице разутым, ответить не смогла. Руководитель дошкольного образовательного учреждения Людмила Бусырева поступок коллеги объяснила рассеянностью в связи со смертью близкого ей человека.