Воспитатель детсада в Перми, где ребенок гулял босым, уволилась

После проведенной в детском саду проверки педагог написала заявление на увольнение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитатель детсада в Перми, из-за которой ребенок во время прогулки оказался на улице без обуви, уволилась. После случившегося департамент образования администрации города провел в детском саду внеплановую проверку. Выяснилось, что нарушила инструкции по охране жизни и здоровья детей во время пребывания в учреждении.

«Педагог полностью признала свою вину. Приказом заведующей от 12 ноября воспитателю был объявлен выговор. 19 ноября воспитатель прекратила работу в детском саду по собственному желанию», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент мэрии.

URA.RU рассказывало, что трехлетний воспитанник детского сада №162 при минусовой температуре оказался на улице без обуви. О случившемся СМИ рассказала мать ребенка. Воспитатель на вопрос мамы малыша, почему ребенок находится на улице разутым, ответить не смогла. Руководитель дошкольного образовательного учреждения Людмила Бусырева поступок коллеги объяснила рассеянностью в связи со смертью близкого ей человека.

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