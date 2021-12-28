28 декабря 2021
27 декабря 2021

В ХМАО увеличили расходы на лечение чиновников в санаториях

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение чиновников увеличена Фото:

Власти ХМАО увеличили расходы на санаторно-курортное лечение для государственных служащих. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Индексация расходов произошла как для самих чиновников, так и их детей. Окружной бюджет будет компенсировать 70% стоимости дня пребывания в санатории для госслужащих, но не более 3650 рублей в денежном выражении. Дети чиновников смогут пройти лечение или отдохнуть в пансионатах за половину стоимости за день проживания, но не более 2006 рублей. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сказано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что лидер фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев призвал раздать сосульки вместо новогодних премий нерадивым чиновникам. Депутата возмутил факт неосвоения более трех миллиардов рублей на реализацию социальных программ в регионе в 2021 году.

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Власти ХМАО увеличили расходы на санаторно-курортное лечение для государственных служащих. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте органов государственной власти Югры. Индексация расходов произошла как для самих чиновников, так и их детей. Окружной бюджет будет компенсировать 70% стоимости дня пребывания в санатории для госслужащих, но не более 3650 рублей в денежном выражении. Дети чиновников смогут пройти лечение или отдохнуть в пансионатах за половину стоимости за день проживания, но не более 2006 рублей. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что лидер фракции КПРФ в Думе ХМАО Алексей Савинцев призвал раздать сосульки вместо новогодних премий нерадивым чиновникам. Депутата возмутил факт неосвоения более трех миллиардов рублей на реализацию социальных программ в регионе в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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