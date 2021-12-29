Новый год в Челябинской области начнется с небольших снегопадов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь с 31 декабря на 1 января в Челябинской области похолодает до минус 22 градусов и будет идти снег. Это следует из сообщения регионального ЦГМС.

«В новогоднюю ночь в Челябинской области облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Термометры будут показывать минус 17-22 градуса, в столице Южного Урала — минус 19-21 градус», — рассказали URA.RU в челябинском Гидрометцентре.

Первые дни нового года в регионе будут теплыми: минус 5-10 градусов 1 января и минус 1-6 градусов 2 января. При этом местами возможны снегопады.

Самыми холодными в уходящем году обещают остаться ночи 29 и 30 декабря. Температура опускалась к 40-градусной отметке, в школах приходилось отменять утренние смены.