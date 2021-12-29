29 декабря 2021

Новогодняя ночь в Челябинской области будет холодной и снежной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, фонари, зима, ночь, иней, уличное освещение, мороз
Новый год в Челябинской области начнется с небольших снегопадов Фото:

В ночь с 31 декабря на 1 января в Челябинской области похолодает до минус 22 градусов и будет идти снег. Это следует из сообщения регионального ЦГМС.

«В новогоднюю ночь в Челябинской области облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Термометры будут показывать минус 17-22 градуса, в столице Южного Урала — минус 19-21 градус», — рассказали URA.RU в челябинском Гидрометцентре.

Первые дни нового года в регионе будут теплыми: минус 5-10 градусов 1 января и минус 1-6 градусов 2 января. При этом местами возможны снегопады.

Самыми холодными в уходящем году обещают остаться ночи 29 и 30 декабря. Температура опускалась к 40-градусной отметке, в школах приходилось отменять утренние смены.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Челябинской области похолодает до минус 22 градусов и будет идти снег. Это следует из сообщения регионального ЦГМС. «В новогоднюю ночь в Челябинской области облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Термометры будут показывать минус 17-22 градуса, в столице Южного Урала — минус 19-21 градус», — рассказали URA.RU в челябинском Гидрометцентре. Первые дни нового года в регионе будут теплыми: минус 5-10 градусов 1 января и минус 1-6 градусов 2 января. При этом местами возможны снегопады. Самыми холодными в уходящем году обещают остаться ночи 29 и 30 декабря. Температура опускалась к 40-градусной отметке, в школах приходилось отменять утренние смены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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