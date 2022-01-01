Путин наградил главу челябинской Контрольно-счетной палаты

Владимир Путин наградил Алексея Лошкина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени Лошкина Алексея Александровича — председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области», — сообщается в документе. Лошкин возглавляет ведомство с 2016 года. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил продлить его полномочия еще на пять лет.

Лошкину 42 года. В 2000 году он окончил Челябинский юридический институт по специализации «юриспруденция». После получил в Челябинском государственном университете степень кандидата юридических наук. С августа 1996 года по март 2011 года работал в управлении МВД по Челябинской области, в конце службы возглавлял оперативно-розыскную часть по борьбе с экономическими преступлениями. Затем руководил Главным экспертным управлением, Главным контрольным управлением правительства области. С декабря 2015 года по декабрь 2016 года возглавлял региональный исполком «Единой России».

После того как Лошкин возглавил Контрольно-счетную палату, материалы ведомства дали правоохранительным органам повод для нескольких громких расследований. Среди них — уголовные дела в областном минстрое, дела экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-мэра Миасса Геннадия Васькова и другие.

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