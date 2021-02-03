Челябинский мэр-коррупционер досрочно выйдет из колонии

В этот раз суд оказался более снисходителен к экс-мэру Миасса Владимиру Васькову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр города Миасса Геннадий Васьков досрочно покинет колонию, где отбывает наказание по коррупционной статье. Об этом сообщили URA.RU в Калининском районном суде Челябинска.

«В ходе заседания 4 февраля ходатайство Васькова удовлетворили. Каким именно видом наказания ему заменят остаток срока — будет известно позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В 2018 году сотрудники ФСБ задержали миасского мэра прямо в рабочем кабинете. Васьков санкционировал покупку за счет бюджета помещения для детсада «Умка» за 24 млн рублей, втрое больше его реальной стоимости. При этом здание не соответствовало требованиями, предъявляемым к детским учреждениям. Доля Васькова в этой сделке должна была составить миллион рублей. Мэр стал фигурантом уголовного дела по обвинению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на получение взятки. Гособвинитель требовал для Васькова пять лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей, но суд приговорил его к 3,5 года общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

После этого Васьков сначала добивался смягчения приговора, потом условно-досрочного освобождения (УДО). Следующим шагом стало ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Положительное решение позволяет Васькову перебраться из колонии в общежитие со значительно более мягким режимом и заниматься исправительными работами — например, уборкой улиц.