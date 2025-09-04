Власти запретили бизнесмену строительство в гаражах в Ленинском районе Челябинска. Скрин

Бизнесмену запретили строительство в гаражах в Ленинском районе Челябинска
Комиссия вынесла отрицательное заключение на общественных обсуждениях
Мэрия Челябинска не разрешила бизнесмену Всеволоду Прохоренкову строить автосервис в Ленинском районе. Ремонтировать машины предприниматель собирался в гаражах, сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (ремонт автомобилей) по улице Артема в Ленинском районе Челябинска. Проект планировки с проектом межевания территории в границах улиц Игуменка, Дзержинского, граница Советского и Ленинского районов», — сообщается на сайте.

Как сообщается в документации на сайте, отказ связан с нарушением требований ФЗ от 24 июля 2023 года о гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Также градостроительная комиссия подготовила отрицательные рекомендации после проведения общественных обсуждений.

