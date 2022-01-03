Задержанный в Италии режиссер с Украины был заочно арестован в РФ

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу в Неаполе по запросу России, в 2020 году был заочно арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Таганском районном суде столицы.
«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)», — передает ТАСС сообщение суда. Какие именно обвинения предъявляются украинскому режиссеру, не уточняется. Решение о заочном аресте было вынесено в июле 2020 года.
17 декабря Евгений Лавренчук был арестован в Италии по запросу РФ о его экстрадиции. При содействии генконсульства Украины задержанному был предоставлен адвокат.
Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу в Неаполе по запросу России, в 2020 году был заочно арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Таганском районном суде столицы. «Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)», — передает ТАСС сообщение суда. Какие именно обвинения предъявляются украинскому режиссеру, не уточняется. Решение о заочном аресте было вынесено в июле 2020 года. 17 декабря Евгений Лавренчук был арестован в Италии по запросу РФ о его экстрадиции. При содействии генконсульства Украины задержанному был предоставлен адвокат.