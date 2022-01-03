03 января 2022

Задержанный в Италии режиссер с Украины был заочно арестован в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Заворохиным. Пермь, арест, тюрьма, полиция, наручники, задержание
Таганский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Лавренчук в июле 2020 года Фото:

Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу в Неаполе по запросу России, в 2020 году был заочно арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Таганском районном суде столицы.

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)», — передает ТАСС сообщение суда. Какие именно обвинения предъявляются украинскому режиссеру, не уточняется. Решение о заочном аресте было вынесено в июле 2020 года.

17 декабря Евгений Лавренчук был арестован в Италии по запросу РФ о его экстрадиции. При содействии генконсульства Украины задержанному был предоставлен адвокат.

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Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук, которого взяли под стражу в Неаполе по запросу России, в 2020 году был заочно арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Таганском районном суде столицы. «Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере)», — передает ТАСС сообщение суда. Какие именно обвинения предъявляются украинскому режиссеру, не уточняется. Решение о заочном аресте было вынесено в июле 2020 года. 17 декабря Евгений Лавренчук был арестован в Италии по запросу РФ о его экстрадиции. При содействии генконсульства Украины задержанному был предоставлен адвокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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