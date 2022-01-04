Пользователи мессенджера Telegram, соцсетей «ВКонтакте» и Twitter высказались о предложении сократить новогодние праздники, многие россияне поддержали сокращение каникул. Также комментаторы одобрили идею переноса выходных дней на более теплое время.
Опрос о продолжительности новогодних каникул запустил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он сообщил, что предложения об этом регулярно звучат. В опросе поучаствовали 41,5 тыс. пользователей.
Комментаторы просят перенести выходные на май
Скриншот «Вконтакте»
Другие пользователи поддержали это мнение
Скриншот «Вконтакте»
… и заявили, что им достаточно трех выходных
Скриншот «Вконтакте»
Пользователи объяснили, почему выступают за перенос или сокращение каникул
Скриншот Telegram
Другие попросили выходной 31 декабря
Скриншот Telegram
У некоторых россиян итак нет длинных новогодних каникул
Скриншот Twitter
Пользователи Twitter считают, что нужно оставить длинные каникулы
Пользователи мессенджера Telegram, соцсетей «ВКонтакте» и Twitter высказались о предложении сократить новогодние праздники, многие россияне поддержали сокращение каникул. Также комментаторы одобрили идею переноса выходных дней на более теплое время. Опрос о продолжительности новогодних каникул запустил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он сообщил, что предложения об этом регулярно звучат. В опросе поучаствовали 41,5 тыс. пользователей.