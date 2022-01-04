В соцсетях одобрили идею Володина сократить новогодние каникулы. «Трех дней хватит»

04 января 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

В соцсетях заявили, что новогодние праздники можно укоротить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пользователи мессенджера Telegram, соцсетей «ВКонтакте» и Twitter высказались о предложении сократить новогодние праздники, многие россияне поддержали сокращение каникул. Также комментаторы одобрили идею переноса выходных дней на более теплое время. Опрос о продолжительности новогодних каникул запустил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он сообщил, что предложения об этом регулярно звучат. В опросе поучаствовали 41,5 тыс. пользователей. Комментаторы просят перенести выходные на май Скриншот «Вконтакте» Другие пользователи поддержали это мнение Скриншот «Вконтакте» … и заявили, что им достаточно трех выходных Скриншот «Вконтакте» Пользователи объяснили, почему выступают за перенос или сокращение каникул Скриншот Telegram Другие попросили выходной 31 декабря Скриншот Telegram У некоторых россиян итак нет длинных новогодних каникул Скриншот Twitter Пользователи Twitter считают, что нужно оставить длинные каникулы Скриншот Twitter Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи мессенджера Telegram, соцсетей «ВКонтакте» и Twitter высказались о предложении сократить новогодние праздники, многие россияне поддержали сокращение каникул. Также комментаторы одобрили идею переноса выходных дней на более теплое время. Опрос о продолжительности новогодних каникул запустил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он сообщил, что предложения об этом регулярно звучат. В опросе поучаствовали 41,5 тыс. пользователей.