В соцсетях одобрили идею Володина сократить новогодние каникулы. «Трех дней хватит»

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Новогодняя иллюминация. Челябинске, елка, иллюминация, новый год, приготовление к празднику
В соцсетях заявили, что новогодние праздники можно укоротить Фото:

Пользователи мессенджера Telegram, соцсетей «ВКонтакте» и Twitter высказались о предложении сократить новогодние праздники, многие россияне поддержали сокращение каникул. Также комментаторы одобрили идею переноса выходных дней на более теплое время.

Опрос о продолжительности новогодних каникул запустил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он сообщил, что предложения об этом регулярно звучат. В опросе поучаствовали 41,5 тыс. пользователей.

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Пользователи мессенджера Telegram, соцсетей «ВКонтакте» и Twitter высказались о предложении сократить новогодние праздники, многие россияне поддержали сокращение каникул. Также комментаторы одобрили идею переноса выходных дней на более теплое время. Опрос о продолжительности новогодних каникул запустил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он сообщил, что предложения об этом регулярно звучат. В опросе поучаствовали 41,5 тыс. пользователей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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