В Ингушетии нашли останки вора в законе Аушева

07 января 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Хамзат Аушев исчез после освобождения из тюремной психбольницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В районе ингушского села Сурхахи обнаружили останки вора в законе Хамзата Аушева (Хамзат Ингуш). Рядом со скелетированным трупом нашли пистолет. Точная причина смерти Аушева пока неизвестна. «Опознано скелетированное тело, обнаруженное около ингушского села Сурхахи. Погибшим оказался „вор в законе“ Хамзат Аушев (Хамзат Ингуш). Рядом лежал пистолет», — передает telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. Точная причина смерти криминального авторитета неизвестна. Аушев исчез после освобождения из тюремной психбольницы во Владимирском централе весной 2021 года. По словам источника, вор в законе объявил себя сторонником радикального ислама, после чего попытался взять под свой контроль ингушских бизнесменов. На этой почве у него произошла стычка с местным криминальным авторитетом Назиром Аушевым, после которой Ингуш исчез. Друзья и близкие думали, что он уехал за границу. По данным источника, следствие рассматривает две версии гибели вора в законе. Предполагается, что Аушев мог совершить самоубийство на фоне проблем с психическим состоянием. Ингуша короновали в 2012 году на крупной сходке в Дубае. На тот момент он был одним из самых молодых воров в законе. В 2013 году он был арестован и осужден за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ». В 2020 году Аушева перевели в тюремную психиатрическую больницу, откуда он вышел по состоянию здоровья весной 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В районе ингушского села Сурхахи обнаружили останки вора в законе Хамзата Аушева (Хамзат Ингуш). Рядом со скелетированным трупом нашли пистолет. Точная причина смерти Аушева пока неизвестна. «Опознано скелетированное тело, обнаруженное около ингушского села Сурхахи. Погибшим оказался „вор в законе“ Хамзат Аушев (Хамзат Ингуш). Рядом лежал пистолет», — передает telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. Точная причина смерти криминального авторитета неизвестна. Аушев исчез после освобождения из тюремной психбольницы во Владимирском централе весной 2021 года. По словам источника, вор в законе объявил себя сторонником радикального ислама, после чего попытался взять под свой контроль ингушских бизнесменов. На этой почве у него произошла стычка с местным криминальным авторитетом Назиром Аушевым, после которой Ингуш исчез. Друзья и близкие думали, что он уехал за границу. По данным источника, следствие рассматривает две версии гибели вора в законе. Предполагается, что Аушев мог совершить самоубийство на фоне проблем с психическим состоянием. Ингуша короновали в 2012 году на крупной сходке в Дубае. На тот момент он был одним из самых молодых воров в законе. В 2013 году он был арестован и осужден за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы «Владимирский централ». В 2020 году Аушева перевели в тюремную психиатрическую больницу, откуда он вышел по состоянию здоровья весной 2021 года.